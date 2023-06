11 reti, 5 assist ma anche la retrocessione in Zweite Liga: alla scoperta di Dodi Lukebakio, l’esterno offensivo che ha stregato la Fiorentina

Classe 1997, nazionale belga di origini congolesi, Lukebakio è reduce da una stagione con 11 gol nonostante la retrocessione dell’Hertha Berlino. Esterno offensivo ma anche attaccante puro, pronto ad una nuova avventura: “Non voglio giocare in B“. Piace alle italiane e all’estero, lui che con i ‘Diavoli Rossi’ ha già servito tre assist a Lukaku. E in carriera ha segnato una tripletta al Bayern… Ecco alcune chicche sul giocatore che ha stregato la Fiorentina.

187 cm e mancino naturale, è un giocatore offensivo dalle diverse collocazioni tattiche: ala destra nel tridente o fra i trequartisti alle spalle di una punta, Lukebakio può giocare anche da attaccante puro. Veloce e tecnico, efficace nell’uno contro uno e reduce dalla migliore stagione realizzativa della carriera: 11 gol in Bundesliga con l’Hertha Berlino, retrocesso dopo l’ultimo posto in campionato.

La vera svolta è l’avvento in Germania: lo prende in prestito il Fortuna Dusseldorf, neopromossa dove Lukebakio si esalta. Ben 14 gol in stagione, 10 dei quali in Bundesliga con la clamorosa tripletta al Bayern Monaco: era il 24 novembre 2018, tris a Neuer con il 3-3 segnato al 93′.

Quasi un paradosso considerando la stagione fallimentare dell’Hertha, ultimo e rimandato in Zweite Liga. Lukebakio ha segnato 11 volte (più una rete in coppa) alternandosi dalla fascia al ruolo di centravanti, ma si è confermato anche un buon assist-man con 5 passaggi decisivi. Il suo bilancio complessivo col club? 100 presenze con 28 gol e 18 assist.