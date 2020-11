30 giorni, 8 partite, 3 reti televisive diverse: ecco dove vedere le prossime partite della Fiorentina in TV

Dopo la pausa per le Nazionali riparte domenica dal Franchi il cammino della nuova Fiorentina di Cesare Prandelli, che si troverà ad affrontare ben otto gare nel giro di un mese. Il lunch match di domenica contro il Benevento sarà visibile su DAZN, così come la gara di San Siro contro il Milan in programma il 29 novembre. Tra i due impegni di campionato però, c’è la sfida in Coppa Italia contro l’Udinese che si giocherà a Udine il 25 novembre con fischio d’inizio alle 17.30. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2. La Fiorentina torna in esclusiva Sky per il posticipo di lunedì 7 dicembre contro il Genoa a Firenze. Atalanta-Fiorentina, fissata per il 13 dicembre alle 15.00 sarà in diretta su DAZN, mentre Fiorentina-Sassuolo (16 dicembre), Fiorentina-Hellas Verona (19 dicembre) e il big match Juventus-Fiorentina (22 dicembre) saranno tutte visibili su Sky.

Questo il programma completo del prossimo mese:

22/11 ore 12.30 Fiorentina-Benevento (DAZN)

25/11 ore 17.30 Udinese-Fiorentina (RAI 2)

29/11 ore 15.00 Milan-Fiorentina (DAZN

7/12 ore 20.45 Fiorentina-Genoa (SKY)

13/12 ore 15.00 Atalanta-Fiorentina (DAZN)

16/12 ore 20.45 Fiorentina-Sassuolo (SKY)

19/12 ore 15.00 Fiorentina-Hellas Verona (SKY)

22/12 ore 20.45 Juventus-Fiorentina (SKY)