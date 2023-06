30 giugno 2023: tra chi ha già salutato… e chi potrebbe avere ancora una chance

In casa Fiorentina, oltre ai contratti in scadenza tra un anno, ci sono anche due situazioni contrattuali in procinto di terminare alla fine del mese. Una è già nota a tutti e dichiarata: Lorenzo Venuti non sarà più un giocatore viola. Ha già salutato il popolo gigliato contro la Roma, con lacrime e tanta emozione.

Stesso trattamento non è stato riservato a Riccardo Saponara, la cui situazione non è ancora del tutto nota: potrebbero esserci spiragli per un futuro ancora a Firenze. La Fiorentina, ancora, non si è mossa, e il tempo stringe perché mancano meno di tre settimane alla scadenza del suo contratto.