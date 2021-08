Accelerata della Fiorentina per Orsolini, c’è la volontà di chiudere. Adesso la palla passa al Bologna

Tentativo di sorpasso della Fiorentina sul Torino per l’obiettivo comune sulla fascia destra: Riccardo Orsolini. Nelle ultime ore la società viola avrebbe intensificato i contatti con il Bologna con la volontà di chiudere l’affare. Ora si aspetta il club rossoblù, che valuta il giocatore 15 milioni, per capire realmente le possibilità di una loro apertura alla cessione del giocatore. Intanto i dirigenti granata si guardano intorno per cercare alternative. A riportarlo è Sportitalia.