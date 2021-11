Linari: “Il pareggio nei minuti di recupero sarebbe stata una beffa. La Firoentina per me è speciale”

Al termine della vittoria contro la Fiorentina Femminile, squadra di cui è stata anche capitano, il centrale di difesa della Roma Femminile Elena Linari ha commentato la partita ai microfoni del canale ufficiale del club giallorosso. Queste le sue parole:

“Avevamo bisogno di continuità, di portare a casa i tre punti. È stata una prestazione molto importante. Forse, ci è mancato di chiudere la partita facendo il secondo e il terzo gol, anche meritatamente per quanto fatto in campo. Però, questo è il calcio. Abbiamo rischiato alla fine, ma soffrendo siamo riuscite a portare a casa tre punti fondamentali. Adesso ci aspetta un’altra sfida importante, sabato con il Tavagnacco. Dovremo prepararci al meglio per questa grande partita. Cosa vi ha messo di più in difficoltà? La Fiorentina ha preparato bene questa gara, lo sapevamo. È una squadra forte, con individualità importanti. Ci ha messo in difficoltà, perché non riuscivamo a trovare i passaggi come nelle altre partite. Non è stato facile, ma siamo riuscite per fortuna a sbloccare la gara. Ci sono mancati gli altri gol, che ci avrebbero permesso di vivere più serenamente il finale di partita. Il gol in pieno recupero sarebbe stata una beffa. Però, ripeto, nelle difficoltà siamo riuscite a portare a casa i tre punti, a differenza di quanto ci è successo con l’Inter, con la Juve e il Milan. Secondo me, questo è un grande salto di qualità fatto da tutta la squadra. Una gara speciale per te? Sì, davvero, non lo sapevo. Me lo hanno detto alla fine. È quasi un segno del destino centrare la presenza numero 200 in A contro la Fiorentina. È speciale, è bellissimo. Per me, rappresenta un percorso iniziato tantissimi anni fa a Firenze e concluso oggi. Concluso ma iniziato nuovamente, perché non mi voglio fermare. Voglio ancora dimostrare tantissimo”.