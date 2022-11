Galbiati: “Prenderei Boga, ma la priorità della Fiorentina è un centrale. Bianco? I viola seguano l’esempio di Fagioli…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, su Lady Radio ha toccato diversi argomenti relativi alla squadra viola: “Il rientro di Castrovilli tra gli arruolabili, è sicuramente una buonissima notizia. Già che sia insieme al gruppo è positivo, anche se credo sia difficile che sia subito a piena disposizione, me lo aspetto per fine gennaio o inizio febbraio. Mi fa piacere rivederlo, qualcuno gli farà posto”.

Sul mercato ha aggiunto: “Prenderei Boga dall’Atalanta, può essere un’alternativa interessante, ma per me la priorità è un altro centrale. Bianco lo manderei in prestito perché può fare come Fagioli, che adesso è l’anima della Juventus“.