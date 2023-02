Brekalo in cerca di fiducia e spazio, con due spinte importanti in più. Ma servirà tempo

Non scendeva in campo dal 29 ottobre l’ultimo arrivato in casa Fiorentina Josip Brekalo, che ha riabbracciato il terreno di gioco contro il Bologna al Franchi. Mesi di esclusioni dopo un inizio difficile in seguito alla scelta di non rinnovare col Wolfsburg fino all’approdo in viola negli ultimi giorni del mercato invernale. Italiano ha subito dato spazio all’attaccante croato, che ha giocato gli ultimi 20 minuti della partita nel ruolo di esterno sinistro offensivo. Qualche buon segnale, alcuni errori dettati dalla poca lucidità e dai molti giorni di assenza dalle gare ufficiali ma la speranza era che Brekalo fosse già pronto all’uso.

Il calciatore ex Torino è entrato in campo col giusto atteggiamento e con l’attitudine di chi non vuole sprecare un pallone. Tuttavia, il croato da quel momento non ha più accumulato minuti fino ai 15 finali di ieri col Braga, in uno scampolo senza alcuna pressione. Brekalo ha doti di rifinitore ed una capacità di venire dentro al campo che può essere un’arma in più importante per Italiano. Sarà importante per il giocatore balcanico trovare continuità di impiego e maggiore brillantezza sul piano fisico, ma Brekalo conosce già il campionato e può adattarsi molto bene al gioco della Fiorentina.

Come confermato però di recente da Italiano, il calciatore ancora non ha nemmeno 30’ nelle gambe ed è tutt’altro che pronto all’uso. Da capire tra quanto tempo potrà dare perciò un contributo sensibile alla squadra. La sfida con la Fiorentina è l’occasione giusta per provare a tornare a buoni livelli e rientrare nel giro della Croazia, nel post Mondiale in Qatar. Brekalo vanta 33 presenze con i biancorossi, l’ultima lo scorso giugno, prima di uscire dal giro a causa della propria situazione.

Infine, da poco il giocatore è anche diventato babbo a seguito della nascita della figlia Mia: un ulteriore enorme stimolo per ripartire con le giuste marce sul rettangolo verde, togliendosi soddisfazioni anche con la Fiorentina.