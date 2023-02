Idea Torreira per il Milan come vice Bennacer

Il Milan è alla ricerca di un vice Bennacer e proverà a trovarlo nel prossimo mercato estivo. L’indiziato numero uno è Lucas Torreira, ex regista della Fiorentina attualmente in forza al Galatasaray. L’uruguaiano sta facendo bene in terra turca, tanto da diventare uno dei beniamini della tifoseria giallorossa in poco tempo.

Rimane da capire quanto il Galatasaray chiederà per il giocatore, visto che recentemente si era parlato anche della possibilità di un rinnovo di contratto. Lo scrive Tuttosport.