Criscitiello: “La salvezza del Lecce è la vittoria di Corvino, il vecchio che avanza e parla la lingua del calcio. Pantaleo ha fatto quattro imprese in un anno, follia che gli abbiano chiesto di andarsene anziché accendere un cero”

Su Sportitalia l’editoriale di Michele Criscitiello si sofferma sulla salvezza ottenuta dal Lecce alla penultima giornata.

Nei salentini il responsabile dell’area tecnica è Pantaleo Corvino, a lungo dirigente della Fiorentina. Con la permanenza in A dei giallorossi pugliesi, la squadra viola ha ceduto definitivamente Youssef Maleh al club di Sticchi Damiani.

Ecco le parole di Criscitiello: “Che salvezza. È arrivata in anticipo, con la valorizzazione di molti giovani, con bilancio in utile, record nella campagna abbonamenti e con la Primavera prima in classifica. È la vittoria di Pantaleo Corvino, il “vecchio” che avanza ma che è meglio del nuovo fatto di Direttori che parlano inglese, spagnolo e francese e vengono scelti dai fondi perché sanno la lingua. Peccato che non sappiano la lingua del calcio! Corvino ha fatto 4 imprese in 12 mesi. La promozione in A con la prima squadra e la salvezza della Primavera lo scorso anno dopo la promozione. La salvezza della prima squadra con una giornata di anticipo e la Primavera capolista nella regular season. Tutto questo con il budget più basso di tutta la Serie A. L’assurdità è che nelle ultime gare casalinghe la curva gli ha anche chiesto di andarsene. Follie italiane. Anziché accendere un cero gli si chiede di tornare a casa. Lecce è magica. Magico è il Salento. Magica è la salvezza”.