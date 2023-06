La Fiorentina guarda in Serbia per un profilo low cost per il centrocampo, ma la concorrenza è tanta

Secondo quanto riporta il giornalista sportivo del The Guardian Ed Aarons, ci sarebbe anche la Fiorentina tra le squadre interessate a Kings Kangwa, centrocampista centrale zambiano di proprietà della Stella Rossa.

Il calciatore classe 1999 è seguito anche da Celtic, Lille e Montpellier, ma sarebbe stato il Nottingham Forest ad aver avuto già un colloquio con il club serbo per l’acquisto del ragazzo. Ottima la sua stagione con la maglia della società di Belgrado: 45 presenze totali e 12 gol messi a segno. Il costo si aggira intorno ai 3 milioni.

