Italiano: “Domani il Twente ci presserà, serviranno più attenzione e qualità. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della partita contro il Twente: “Per noi è una partita importantissima per chiudere il cerchio su quello che abbiamo fatto l’anno scorso. Abbiamo un piccolo vantaggio, domani dobbiamo giocare a calcio ancora meglio rispetto all’andata dove per un tempo siamo stati molto bravi e nel secondo abbiamo mollato. Serviranno molta più attenzione e qualità, questa partita può significare molto per il nostro futuro”.

E poi ha aggiunto: “I numeri sono buoni e mi fanno piacere. Siamo bravi a concedere poco all’avversario, ma dobbiamo migliorare nel concretizzare le nostre occasioni. Dobbiamo crescere poi sul piano mentale, penso alla Cremonese quando avevamo in mano la partita e poi abbiamo mollato. Ricordo comunque che in campo ci sono anche gli avversari, all’andata il Twente è cresciuto nella ripresa, ma senza dubbio noi ci abbiamo messo del nostro calando i ritmi. Domani saremo sotto pressione, servirà bravura nel controbattere il loro entusiasmo e avere lucidità”.