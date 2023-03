Caso incredibile in Serie A: arrestato un calciatore del Verona… in possesso di oltre 150 grammi di hashish

Arrestato un calciatore di Serie A. Si tratta di Aboudramane Diaby, giovanissimo (classe 2003) di proprietà dell’Hellas Verona, ancora nelle gerarchie della Primavera della squadra gialloblù e in prestito all’Imolese fino a gennaio. Il ragazzo è colpevole di essere stato trovato in possesso di circa 160 grammi di hashish e 2 di cocaina.

Oltre a tutto il contenuto di droga, come riporta Ilcorrieredellacitta.com, Diaby è stato trovato anche con 60mila€ in contanti. Il ragazzo, cresciuto nel settore giovanile della Roma, avrebbe ancora un contratto con il Verona (in scadenza a giugno), ma adesso è agli arresti domiciliari.