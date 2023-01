Il punto sul mercato: Nico Gonzalez, una vicenda tutt’altro che chiusa. Lo scambio Gollini-Sirigu e un nome nuovo per la difesa

Continua a essere Nico Gonzalez il protagonista del mercato della Fiorentina, e l’impressione è che la telenovela sia destinata a durare ancora un po’. Il punto fisso sono sempre le dichiarazioni di Barone, che però a quanto pare non bastano per considerare la vicenda archiviata. Dall’Inghilterra infatti continuano a rimbalzare indiscrezioni secondo cui il Leicester non avrebbe la minima intenzione di mollare, anche a costo di alzare l’offerta per convincere la Fiorentina.

Per un Nico in bilico, c’è un Amrabat che occupa una posizione più solida. Per lui si aspettava un’offerta all’inizio del mercato, sull’onda del Mondiale, e il fatto che non sia arrivata potrebbe significare che almeno la permanenza del marocchino non sia in discussione. Chi invece potrebbe partire, a sorpresa, è Luka Jovic: secondo i media serbi il suo rapporto con la Fiorentina potrebbe finire in anticipo, ma la situazione è tutta da definire considerando che l’attaccante è legato ai viola per un’altra stagione.

Tiene banco poi la questione portiere, con l’ipotesi di uno scambio tra Gollini e Sirigu che prende sempre più quota. In entrata, inoltre, oggi è spuntato un nome nuovo: Allan Aniz, terzino destro di 19 anni dell’Internacional, che gli scout della Fiorentina hanno visionato dal vivo durante una delle sue ultime partite in Brasile.