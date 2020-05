A.A.A. bomber cercasi, ma qualcuno si dovrà fare da parte

La Fiorentina sembra alla ricerca di un attaccante esperto per il prossimo anno. In cima alla lista di Pradè rimane Belotti, che potrebbe essere il vero colpo estivo della Fiorentina. Un acquisto che però farà storcere il naso a qualche giocatore viola che contava di poter essere il riferimento offensivo per la prossima stagione in maglia viola. Dell’abbondanza offensiva della rosa a disposizione di Iachini ne abbiamo parlato svariate volte e un possibile innesto di spessore come Belotti costringerebbe la società viola a privarsi di qualche elemento.

Vlahovic scalpita, privarsi di un attaccante con le sue qualità e con un margine di crescita importante sarebbe parecchio azzardato. Il giovane serbo ha praticamente rinnovato il suo contratto con la Fiorentina e potrebbe essere sia la seconda scelta, sia il compagno del bomber in arrivo (anche se l’idea di un possibile attacco a due cozza con le caratteristiche di tanti elementi della rosa).

Cutrone potrebbe dunque già dire addio? Il giocatore arrivato dal Wolverhampton in prestito con obbligo di riscatto è stato un grande investimento per la Fiorentina e scaricarlo dopo appena 7 partite giocate non sembra un’ipotesi plausibile.

La Fiorentina ha puntato anche su Kouame, che in questa stagione al Genoa ha giocato per la maggior parte delle gare proprio come punta centrale. L’ivoriano si può riadattare anche come ala sinistra, come ha dimostrato nelle ultime tre partite giocate in grifone prima del suo grave infortunio (siglando due gol e due assist ). Sulla sinistra c’è però Franck Ribery, che il posto di certo non lo perderà.

Bomber si o bomber no? Le scelte sono tante già adesso e la società viola, prima di fare valutazioni affrettate, aspetterà gli sviluppi di questo strano campionato per rivedere all’opera il reparto offensivo e capire chi potrà far parte della prossima Fiorentina.