A Barone e Commisso il premio “Nereo Rocco”. Il presidente della Fiorentina: “Quest’anno abbiamo un bel gruppo, andiamo avanti giorno per giorno” – FOTO FN

Si sta svolgendo in questo momento la cerimonia per la consegna del premio Nereo Rocco da parte della società Settignanese. Tra i presenti anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e il presidente Rocco Commisso, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla squadra: “Quello di quest’anno è un bel gruppo, ho visto i ragazzi stamattina al Viola Park e sono tutti molto contenti. Non guardiamo troppo lontano, meglio andare avanti un giorno alla volta come stiamo dicendo da tempo sia io che Barone e la società. Nella vita bisogna imparare, io ho sempre lavorato duro e così farò anche a Firenze. Stiamo facendo il Viola Park e mi auguro che tanti ragazzi (si rivolge ai bambini della Settignanese presenti, ndr) possano giocarci un giorno”.

Barone è stato poi premiato dal presidente della Settignanese Maurizio Romei e da Furio Valcareggi come miglior dirigente della stagione 2019/20. A Commisso invece il riconoscimento “premio per lo sport” 2019/20. Queste le foto realizzate da Fiorentinanews.com: