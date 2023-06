A Biraghi assegnato il Nereo Rocco per lo Sport. Premio alla memoria per l’eterno Capitano Astori

La giuria del 43° Premio “Nereo Rocco” si è espressa sulle nomine per la prossima edizione del prestigioso riconoscimento. Premio alla Carriera per l’ex giocatore della Juventus Marco Tardelli, per lo Sport sarà invece premiato il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Premio alla Memoria invece per l’esterno Davide Astori.

Tra gli altri riconoscimenti ci sarà quello per il giornalismo sportivo a Massimo Marianella, e per il personaggio emergente al tecnico del Bologna Thiago Motta. Consegneranno i premi il governatore della Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella il 14 Settembre all'Auditorium di Coverciano.