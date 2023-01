A Bologna attendono il rinnovo di Dominguez, ma potrebbe essere solo una strategia per la cessione in estate. E la Fiorentina…

A Bologna da tempo aspettano un’apertura al rinnovo da parte di Nicolas Dominguez, uno dei punti di riferimento della rosa di Thiago Motta. In realtà il giocatore ha già detto più volte di voler continuare in rossoblù, ma il suo agente non si è ancora fatto vivo. Intanto la società felsinea sta rispedendo al mittente tutte le richieste per lui.

L’idea, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, sarebbe quella di un prolungamento fino al 2025, in modo tale da rimandare all’estate le voci sul mercato e continuare insieme almeno per altri sei mesi. Su di lui da tempo c’è la Fiorentina, ma se tutto verrà rimanda all’estate, allora potrebbe aggiungersi alla corsa anche la Lazio.