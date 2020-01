A breve, la firma di Amrabat che lo legherà a Firenze per i prossimi cinque anni. Il Verona l’ha riscattato prima di cederlo alla Fiorentina

Emergono nuovi dettagli per la trattativa che porterà Amrabat a Firenze a partire da giugno. Questo il Tweet del giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira: “Summit alle 10.30 a Milano per le firme di Sofyan Amrabat con la Fiorentina. Il Verona che l’ha riscattato per 3,5 milioni di euro dal Bruges incassa 18 milioni di euro più due di bonus. Contratto quinquennale per il centrocampista da 1,8 milioni di euro netti a stagione a salire”.