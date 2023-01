A caccia del compagno giusto per Amrabat: due piste che portano a Verona

La Fiorentina continua a guardare in casa del Verona per aggiungere elementi al proprio centrocampo e come riporta Tuttosport, i profili più monitorati con attenzione sono quelli di Tameze e Ilic. Si cerca un compagno adatto ad Amrabat.

Caratteristiche diverse per i due calciatori gialloblu, col secondo che ha anche una valutazione più elevata. Per il capitolo esterno d’attacco resta sempre nel mirino Boga dell’Atalanta. Da registrare per Zurkowski l’interesse anche di Cremonese, Spezia e anche Bologna. Vedremo quale sarà la soluzione scelta per la fine dell’avventura in viola del polacco.