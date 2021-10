“A Commisso sta a cuore l’Inter ma non c’è stato alcun favoritismo per i nerazzurri. Dal patron viola ci si aspettano più prudenza e tempismo”

Tema Commisso sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in particolare nell’editoriale a firma Nino Minoliti che si sofferma sull’insistenza del patron della Fiorentina nei confronti dell’Inter:

“Premessa doverosa, anche se apparentemente scontata: ognuno è libero, nei limiti della civiltà e della legge, di esprimere le proprie opinioni. Anche se queste ultime, a un certo punto, diventano un pochino insistenti. Ci riferiamo all’ennesima sottolineatura – la terza, nel giro di neanche un mese – da parte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dei bilanci deficitari dell’Inter, che avrebbero fruttato uno scudetto “indebitato” al termine di un campionato per questo falsato. La questione, evidentemente, sta molto a cuore del massimo dirigente viola, ma va detto, alla luce delle regole attuali, che si basano sul cosiddetto “indice di liquidità”, che non vi è stata alcuna forma di doppiopesismo da parte degli organi deputati alla vigilanza, dalle cui valutazioni dipendono poi le eventuali sanzioni (ad esempio, i vincoli in sede di mercato)”.

Prosegue poi il pezzo: “E se anche, ipoteticamente, Commisso avesse ragione nel chiedere penalizzazioni, queste potrebbero valere per il futuro, una volta mutate a bocce ferme le regole, che certo non possono essere cambiate in corsa. Ma soprattutto, al presidente della Fiorentina, che è uomo di grande passione e generosità, domandiamo una cosa: non sarebbe meglio, nel momento in cui gli stadi riaprono finalmente al grande pubblico, affamato di calcio, evitare di continuare a mettere l’accento su argomenti così divisivi, destinandoli invece alle sedi competenti, senza darli in pasto a un’opinione pubblica che è sempre facile a infiammarsi? Ripetiamo: Commisso ha tutto il diritto di esprimere le proprie idee, ma da un imprenditore e dirigente come lui, ci si aspettano anche esempi di prudenza e tempismo”.