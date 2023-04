A Cremona con il classico ‘terzo elemento’ da scegliere a centrocampo. Ma con un’arma in più che tanto mancava alla Fiorentina

Tra poche ore la Fiorentina scenderà in campo per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Cremonese. Per mister Italiano, scegliere l’undici di partenza ideale non sembra un’impresa alquanto complicata, salvo l’insidia di dover risolvere un dilemma a centrocampo. Accanto ad Amrabat e Mandragora, infatti, per citare una massima di alcuni game show, manca il terzo elemento.

Niente di nuovo, anzi: risulta essere uno dei più classici ballottaggi della stagione viola. Il pendolo oscilla tra un Jack Bonaventura in rampa di lancio dopo il gol vittoria a San Siro e un Antonin Barak sinonimo di qualità, praticamente una garanzia. Adesso, però, c’è di più: la Fiorentina dispone di un altro ottimo centrocampista.

Probabilmente la titolarità allo ‘Zini’ è ipotesi complicata, ma Gaetano Castrovilli è mancato tanto alla Viola. La sua prestazione contro l’Inter è la prova che, in una condizione fisica che gli permette di esprimere i suoi mezzi tecnici, risalta all’occhio come uno degli interpreti più eleganti e intraprendenti della Fiorentina attuale. E avere a disposizione il numero 10 è tutt’altro che un problema; da tenere in conto, in questa specifica occasione, l’entrata in campo a partita in corso.