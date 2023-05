A fine stagione sarà tempo di riflessioni sull’attacco. Intanto, la Fiorentina si interessa a un’ala della Bundesliga

La Fiorentina cerca risposte dal reparto d’attacco, che tanto è stato un problema nella prima parte di stagione ma che è nettamente migliorato in questo 2023. Intanto, però, la società gigliata guarda anche al mercato fuori dall’Italia.

Come riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina ha mostrato interesse concreto per Roland Sallai, attaccante esterno in forza al Friburgo, in Bundesliga. L’ungherese classe ’97, titolarissimo in Nazionale e protagonista di un’ottima stagione in Germania, ha un valore di mercato intorno ai 10 milioni di €. Sembra che a breve la Viola possa formulare un’offerta intorno a questa cifra.