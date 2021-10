A gennaio vietato farsi trovare impreparati: contatti fitti per Faivre, c’è anche Borja Mayoral. Jovic…

Dopo la notizia del mancato rinnovo di Dusan Vlahovic la Fiorentina con tutta probabilità a gennaio si guarderà intorno per valutare l’acquisto di un nuovo attaccante al di là del destino del serbo. Tra i nomi ci sono quelli dei due giocatori del Sassuolo Gianluca Scamacca e Domenico Berardi. La dirigenza neroverde però ha fatto sapere di non voler cedere (almeno nella prossima finestra di mercato) l’ex attaccante del Genoa. Per Berardi invece la situazione è diversa, con il giocatore che ha già aperto al trasferimento.

Tra gli altri obiettivi c’è Borja Mayoral della Roma, in prestito dal Real Madrid. Il giocatore è gestito da Davide Lippi con il quale ci sono ottimi rapporti. Mourinho non sembra intenzionato a dargli spazio e il suo profilo potrebbe essere quello giusto. Contatti fitti con il Brest per Romain Faivre, il quale cartellino si aggira intorno ai 15 milioni. Difficile arrivare a Jovic, il Real non è pronto a fare sconti per lui. A riportarlo è La Nazione.