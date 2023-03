“A Jovic e Cabral servivano più spazi per incidere a suon di gol. Adesso ci sono impegni facili sulla carta, ma…”

L’ex giocatore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio della prossima partita che dovranno affrontare i viola in Conference League e non solo. Queste le sue parole: “Finalmente la squadra viola ha ritrovato la giusta strada ed è migliorata sotto tanti aspetti. Adesso sulla carta ci sono impegni facili, ma non si gioca sulla carta ma sul campo.

I gol da parte degli attaccanti viola sono arrivati quando si sono aperti spazi. Questo vuol dire che alla coppia di centravanti gigliati serve più spazio per poter far bene. Ora serve continuità. Il passaggio del turno contro il Braga non era per niente scontato ed ha portato entusiasmo nell’ambiente”