A Napoli ancora non ci stanno:”Dopo l’espulsione di Koulibaly rimasi perplesso. A Firenze la gente urlava nei corridoi e poi la Fiorentina…”

L’ex medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola è intervenuto a Radio Marte raccontando di quel Fiorentina-Napoli che, di fatto, fece perdere lo scudetto ai partenopei: “Ho dovuto far finta di niente, ma quella sera si sentiva urlare nei corridoi dell’albergo di Firenze. La domenica non riuscimmo a dare il massimo in campo e forse nemmeno noi che eravamo al seguito dei giocatori. Dopo 5 minuti poi ci hanno buttato fuori un giocatore fondamentale come Koulibaly, devo dire che sono rimasto perplesso”.

Un racconto, quello di De Nicola, che riporta alla mente un momento che a Firenze si ricordano in molti, ovvero la tripletta di Giovanni Simeone.