A Napoli parlano di Milenkovic ma i tifosi partenopei non lo vogliono

Una delle ultime suggestioni di mercato è quella legata al giovane serbo Nikola Milenkovic accostato al Napoli. SpazioNapoli ha fatto un sondaggio tra i tifosi chiendo se volessero il giocatore della Fiorentina e le risposte non sono state molto positive: “Si ma non come post Koulibaly, non è pronto” oppure “Giocatore sopravvalutato” o anche “Non si possono sostitire scommesse con certezze Koulibaly”. Qualcuno poi scrive “Si, hai voglia” o anche “Fortissimo” ma l’umore sotto al post del noto sito di news partenopee non pende certo verso il giocatore della Fiorentina

Il giovane farà ancora parte del progetto viola? Nessuno si è espresso con certezza, perderlo sarebbe un grande peccato.