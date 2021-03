Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, una delle ipotesi più concrete per la panchina della Fiorentina della prossima stagione è Rino Gattuso. L’emittente radiofonico ha inoltre svelato che il presidente viola Rocco Commisso sarebbe già in contatto con l’entourage dell’allenatore. La cosa che al momento sembra certa è che Gattuso non siederà sulla panchina del Napoli il prossimo anno.