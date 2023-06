A Napoli sono sicuri: De Laurentiis ha scelto Italiano, ma manca l’accordo. Ramadani a lavoro, mentre la Fiorentina ha il possibile successore

La testa di tutti in casa Fiorentina è sulla gara di oggi contro il Sassuolo, ma soprattutto a quella di mercoledì contro il West Ham. Le voci di mercato passano sopra alle teste viola, non ci si può fermare a pensare, non adesso.

Da Napoli, però, spingono forte sul possibile approdo per la prossima stagione di Vincenzo Italiano sulla panchina partenopea dopo la notizia dell’addio di Spalletti. Come riporta il Mattino, De Laurentiis avrebbe scelto il tecnico viola come successore dell’allenatore toscano. I rapporti tra le due società sono buoni, ma l’accordo ancora è lontano, soprattutto se in mezzo alla trattativa c’è un signore di nome Fali Ramadani, che gestisce gli interessi di Italiano. L’obiettivo dell’agente è quello di arrivare ad un ingaggio da 2.7 milioni di euro a stagione, circa 1 milione in più rispetto a quanto guadagna oggi a Firenze.

Intanto in casa Fiorentina, si legge, l’idea per il possibile successore di Italiano si chiama Alberto Aquilani, oggi tecnico della formazione primavera viola.