A Novara c’è un ritrovo di viola e di ex: dopo Marchionni e Spalluto, arriva un’altra vecchia “conoscenza” della Fiorentina

Dopo Marco Marchionni, subentrato all’esonerato Franco Semioli, e dopo l’arrivo in prestito di Samuele Spalluto, il Novara ha accolto un altro ex Fiorentina. La compagine di Lega Pro, che punta alla promozione in cadetteria, sta cercando di rinforzarsi in questo mercato invernale. A seguito dell’approdo dell’attaccante classe 2001 Spalluto, che aveva fatto la prima parte di stagione in Serie B alla Ternana, i piemontesi hanno mandato in porto un altro affare.

Si tratta di Julian Illanes, che forse in pochi si ricorderanno, ma è stato di proprietà della Fiorentina per ben quattro stagioni. Arrivato nel gennaio del 2017 dagli argentini dell’Instituto, il centrale platense non ha mai esordito con la maglia viola. Dopo una serie di prestiti fra l’Argentina e la Serie B e C italiane, Illanes si è liberato dal club gigliato ed oggi è stato annunciato come nuovo compagno di squadra di Spalluto.