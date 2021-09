“A parte il Sassuolo, la Roma per ora ha affrontato solo squadre inferiori. Sono curioso di vederla contro una big”

L’ex calciatore Roberto Scarnecchia ha parlato della Roma a TMW Radio, chiamando in causa indirettamente anche la Fiorentina: “Tutti sono curiosi di vedere la Roma all’opera contro una big. Per ora abbiamo visto una squadra decisa, caparbia, che però ad eccezione del Sassuolo ha giocato contro squadre inferiori. La mentalità di Mourinho è diversa da quella di Fonseca, gli scontri diretti saranno affrontati in maniera differente”.