A Pisa esultano a scoppio ritardato per la finale di Conference, lo striscione: “Benvenuti al mare, campioni”

Sul campo Fiorentina e Pisa non si incontrano da tantissimo tempo, di fatto dal primo anno post fallimento (fu la primissima gara assoluta, in Coppa Italia di Serie C) ma la rivalità è sempre accesa (per loro) e per i tifosi nerazzurri è stato importante vedere la squadra viola perdere la finale di Conference contro il West Ham.

Al punto da realizzare uno striscione, affisso sulla Fi-Pi-Li, con il testo: “Benvenuti al mare, campioni” e sotto riportata la data del 7 giugno.

Il Pisa intanto anche quest’anno ha fallito l’obiettivo del ritorno in Serie A e dovrà accontentarsi degli sfottò a distanza.