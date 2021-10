A più di un mese da Fiorentina-Milan, Pioli è già certo di non avere un top player a disposizione

Fiorentina-Milan è in programma sabato 20 novembre, tra più di un mese, ma l’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli è già certo di non avere a disposizione per la sfida un top player. Si tratta del portiere Mike Maignan che nel tardo pomeriggio sarà operato al polso dopo aver stretto i denti per il dolore nelle scorse settimane.

Uno stop che sarà molto lungo per il portiere francese, valutato tra le 6 e le 10 settimane. L’estremo difensore potrebbe tornare a disposizione addirittura il prossimo anno. La società rossonera per precauzione ha ingaggiato Antonio Mirante.