“A Praha? Gl’aveo capitho Praho!”: e compare pure questo ganzissimo cartello a Praga – FOTO FN

E Praga divenne Prato. Se le inventano di tutte i colori i tifosi della Fiorentina, in queste ore in giro per la capitale della Repubblica Ceca. Ed è successo così anche in un ganzissimo cartello preparato da un sostenitore della Viola in trasferta che FiorentinaNews.com ha incrociato in giro per la città.

E’ l’attesa della finale di Conference League, che alle 21 vedrà sfidarsi Fiorentina e West Ham all’Eden Arena di Praga, a fare quest’effetto. “A Praha? Gl’aveo capitho Praho!” recita uno dei tanti cartelli preparati dai tifosi che si stanno muovendo per le vie della città ceca. Di seguito lo scatto immortalato dal nostro inviato: