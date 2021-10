A rischio Abraham ma Mourinho non lo vede proprio Borja Mayoral: un profilo attaccabile per la Fiorentina

A prescindere da Vlahovic, la Fiorentina avrà bisogno estremo di integrare la sua rosa con un altro attaccante, visto il rendimento deludente di Kokorin. Uno degli obiettivi principali continua a restare Borja Mayoral, che a Roma il suo spazio non lo trova proprio, neanche quando Abraham è acciaccato come in questi giorni. L’idea di Mourinho per la sfida con la Juve infatti è quella di utilizzare Shomurodov e l’inglese, magari per uno spezzone di gara; per lo spagnolo invece poche chance e una prospettiva piuttosto concreta di lasciare la capitale a gennaio. Il classe ’97 è in prestito dal Real Madrid fino al prossimo giugno ma la parte finale della stagione potrebbe anche essere altrove. Ecco perché per la Fiorentina potrebbe diventare sempre più calciatore raggiungibile, per altro senza esborso nell’immediato. Le scelte di Mourinho fanno un po’ il gioco della società viola.