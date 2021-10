A rischio il ritorno al Franchi di un ex Fiorentina: i dettagli

Paura passata in casa Cagliari per le condizioni di Dalbert. L’ex terzino sinistro della Fiorentina aveva lasciato il campo a causa di un problema fisico dopo pochi minuti durante la partita contro la Sampdoria. Nelle ultime ore, si è sottoposto agli accertamenti medici del caso che gli hanno fatto tirare un sospiro di sollievo.

Il brasiliano, infatti ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Un infortunio che non dovrebbe essere grave, ma che molto probabilmente impedirà al terzino di essere in campo per la partita di domenica proprio contro la sua ex squadra, la Fiorentina.