A rischio la sanzione di -15 punti alla Juventus? Intanto anche la Procura di Cagliari indaga su nuove plusvalenze

Secondo quanto scrive L’Unione Sarda, anche la Procura di Cagliari starebbe indagando sul passaggio di Alberto Cerri dalla Juventus alla società sarda nel 2018. Anche questo trasferimento potrebbe dunque finire sotto l’indagine Prisma condotta sulle presunte plusvalenze illecite fatte dal club bianconero.

La plusvalenza sotto la lente d’ingrandimento ammonterebbe a 8-9 milioni di euro, ma l’indagine è ancora in fase embrionale. Ricordiamo che per il processo attualmente in corso, la Juventus è stata sanzionata con -15 punti in Serie A.