A rischio un’altra panchina di Serie A: Iachini è pronto a subentrare

La posizione di Roberto D’Aversa sulla panchina della Sampdoria è sempre più a rischio: colpa dell’ultima sconfitta contro il Cagliari, che ha fatto scattare l’ultimatum in casa blucerchiata. In caso di sconfitta nel derby ligure contro lo Spezia in programma la prossima giornata, l’ex tecnico del Parma potrebbe essere esonerato: in classifica, la Doria ha appena sei punti dopo otto giornate.

Secondo Il Secolo XIX, sono due i nomi vagliati dal presidente Ferrero in caso di avvicendamento sulla panchina della Sampdoria: Beppe Iachini ed Eugenio Corini. Per l’ex tecnico della Fiorentina si tratterrebbe di un ritorno, visto che ha già allenato nella Genova blucerchiata durante la stagione 2011-12.