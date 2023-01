A Riyad non c’è storia: l’Inter travolge il Milan e vince la Supercoppa Italiana

Questa sera a Riyad è andata in scena la Supercoppa Italiana, derby tra il Milan Campione d’Italia e l’Inter detentrice della Coppa Italia. Fin da subito la gara non ha avuto storia in favore dei neroazzurri, che dopo appena dieci minuti sono passati in vantaggio con Dimarco.

Al 21′ ha raddoppiato Dzeko, mentre nella ripresa Lautaro Martinez ha chiuso la partita segnando il gol del definitivo 3-0 al 77′. L’Inter si è così aggiudicata la Supercoppa Italiana, bissando il successo dell’anno scorso sulla Juventus.