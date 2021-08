A Roma è già fibrillazione per la partita contro la Fiorentina: in tilt la biglietteria online

I tifosi sono stati a lungo lontano dagli stadi e adesso, la voglia di tornare sulle tribune è tanta. A dimostrarlo è anche quello che sta succedendo a Roma in vista di partita contro la Fiorentina. I tifosi giallorossi hanno di fatto mandato in tilt la biglietteria online che vendeva i tagliandi per il match. Tante le critiche sui social per i problemi riscontrati per l’acquisto dei biglietti, mentre la società giallorossa si discolpa coinvolgendo la banca che gestisce i pagamenti. La gente non vede l’ora di tornare allo stadio e l’atmosfera all’esordio tra Roma e Fiorentina si prospetta calda.