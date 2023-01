A Roma per battere una big per la prima volta in stagione: Jovic chiamato a ribaltare i cali di fiducia nei suoi confronti

L’obiettivo, e allo stesso tempo un auspicio, per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, è quello di battere una big, nonostante alcune assenze forzate come quelle di Cabral, Saponara e un Nico Gonzalez non al massimo della condizione.

La Nazione di oggi sottolinea infatti come uscire vittoriosi dall’Olimpico contro la Roma aiuterebbe la squadra viola a riaccendere la stagione, a scacciare dei fantasmi, a rimettere in gioco l’autostima, ma soprattutto allontanare il mercato. Le scelte sono quasi obbligate in attacco. Ikoné, Kouamé e Jovic sono chiamati a scardinare la difesa della Roma, con l’attaccante serbo chiamato all’ennesima occasione per ribaltare scetticismo e cali di fiducia nei suoi confronti.

Italiano tenterà così di ribaltare il pronostico e andare contro le previsioni della vigilia con, visto il contesto, un carattere da gladiatori. Da sottolineare che In porta l’allenatore viola recupera Terracciano che rimetterà a sedere Gollini.