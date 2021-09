A Salerno è già febbre Ribery: il francese si trasferirà in Costiera Amalfitana con la sua famiglia

I tifosi della Salernitana sono impazienti di vedere Franck Ribery con la maglia granata. L’ex giocatore della Fiorentina ha detto sì all’offerta della neopromossa e già oggi si trasferirà con tutta la sua famiglia in Costiera Amalfitana. Domani per lui visite mediche e presentazione allo stadio davanti ai tifosi come successo a Firenze al Franchi. Intanto la società è dovuta intervenire con una nota ufficiale per contrastare la vendita illegale di magliette contraffatte della Salernitana con il nome del giocatore.