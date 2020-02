A Sanremo presente Ronaldo e Georgina, ed è subito siparietto tra “il viola” Masini e Amdeus. E a presentare il tifoso della Fiorentina…

Nella serata odierna del Festival di Sanremo, all’Ariston è andato in scena un simpatico siparietto. Data la presenza di Lady Ronaldo, Georgina Rodriguez (tra il pubblico presente anche il campione della Juventus), il conduttore Amdeus si è presentato sul palco con una maglia della Juventus davanti e una dell’Inter sul retro, essendo un noto tifoso nerazzurro. Caso ha voluto che tra i primi a cantare fosse proprio Marco Masini, tifosisssimo della Fiorentina. Il cantante toscano si è rivolto ad Amdeus gesticolando come per dire “Ma cosa ti sei messo?” A presentare il cantante tifoso gigliato, è stata proprio la moglie di Cristiano Ronaldo!