A Simeone non basta Cunha: l’Atletico Madrid mette nel mirino Vlahovic per il affiancare Luis Suarez

Si moltiplicano le voci sul futuro dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. In Spagna il Mundo Deportivo parla dell’interessamento per lui dell’Atletico Madrid, che sarebbe alla ricerca di un centravanti come sostituto naturale di Luis Suarez.

L’arrivo di Cunha non avrebbe soddisfatto del tutto il Cholo Simeone e così la società madrilena sarebbe pronta a buttarsi sul mercato per dare all’allenatore l’attaccante che chiede. Oltre al nome del serbo, c’è anche quello di Lautaro Martinez, ancora però stuzzicato dalla possibilità di rinnovare con l’Inter.