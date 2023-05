A Torino sono in fermento per la paura beffa-Europa: e quasi tutto dipende dalla Fiorentina

C’è una corsa sfrenata all’ottavo posto, non a caso perché le vicende della Juve lo renderanno verosimilmente slot utile per la qualificazione europea tramite il campionato. Questo però a meno di accadimenti che, guardando alla storia degli ultimi anni, sarebbe clamorosa e riguarderebbe le coppe europee ma di questa stagione. In tal senso, domani a Torino quello tra i granata e la Fiorentina sarà un vero e proprio scontro diretto ma in casa Cairo il timore, o meglio il terrore, è quello di una beffa-ottavo posto.

Ci sono due scenari infatti che renderebbero inutile arrivare ottavi (scalando al settimo posto con la penalizzazione della Juve): sono quelli in cui la Fiorentina dovesse vincere la Coppa Italia ma non la Conference League. Oppure quello di doppia vittoria viola. In entrambe le situazioni infatti, la Fiorentina andrebbe in Europa League al posto della sesta (che scalerebbe in Conference) ma la settima (ottava) rimarrebbe esclusa.

Per questo in casa Toro, oltre ad accendere la miccia in vista dello scontro di domani, probabilmente si guferà anche il 24 maggio e il 7 giugno.