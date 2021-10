A Udine la difesa è stata il miglior attacco. Ma per sorprendere il Napoli Italiano sa che servirà tutto un altro copione

Una Fiorentina cinica e caparbia a Udine la scorsa settimana ha saputo tenersi stretta la vittoria contro gli assalti dei bianconeri del secondo tempo. Un atteggiamento insolito per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In questo inizio di campionato ci aveva infatti abituato ad interpretare le partite con un gioco volto all’attacco e alla rapidità di esecuzione. Il mister è stato però chiaro, tre partite in una settimana sono tante, e serve tempo per ricaricare le energie e giocare a tutto campo per 90’ minuti.

La Fiorentina ritirata in difesa a proteggere il suo fortino non sarà stata certo bella da vedere, ma sicuramente è stata una mossa efficace ai fini del risultato. Senza tanti estetismi e fronzoli i viola hanno stretto i denti e respinto ogni mossa degli avversari che hanno dominato per almeno tutto il secondo tempo.

Contro il Napoli servirà in ogni caso una preparazione diversa. Contro la velocità del centravanti Osimhen e gli esterni è possibile giocare d’anticipo. Restare rintanati in difesa significherebbe concedersi totalmente alle iniziative offensive che imbastisce in continuazione la squadra di Spalletti. Gli azzurri arrivano forse un po’ stanchi dopo la sconfitta incassata in Europa League dallo Spartak Mosca, ma la rosa a disposizione permette loro di avere risorse per ogni gara ravvicinata.

La Fiorentina dovrà sapere gestire le forze contro una squadra tecnica, che gioca bene e non a caso è prima in classifica. Un avvio lampo come quello visto contro l’Inter al ‘Franchi’ può essere decisivo. Servirà però restare in partita per tutta la durata della gara, mantenendo ritmo e intensità. In sostanza sarà necessario fare meglio di quanto visto a tratti contro Inter e Udinese. Dovranno però tutti i concetti di gioco visti fino ad ora che possono prendere alla sprovvista la squadra partenopea. E per gare di questo tipo Italiano sa sicuramente come preparare certe sorprese.