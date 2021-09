A Udine torna un centrocampista. Chi sostituisce Gonzalez? L’idea di Italiano

Tra soli due giorni la Fiorentina tornerà in campo per la sesta giornata di Serie A: la squadra di Vincenzo Italiano affronterà l’Udinese alla Dacia Arena. Logico aspettarsi qualche cambio di formazione rispetto alla squadra vista in campo martedì contro l’Inter. Intanto, come si legge sulle pagine de La Nazione, il tecnico viola può sorridere per il recupero di Pulgar: il cileno ha smaltito il risentimento muscolare degli ultimi giorni ed è in ballottaggio con Torreira per una maglia da titolare.

Detto del ritorno in Odriozola, al fianco di Milenkovic il favorito per una maglia da titolare è Igor. In attacco, senza lo squalificato Gonzalez, è Sottil il favorito per affiancare il rientrante Callejon e Vlahovic nel tridente viola.