A un passo dalla Fiorentina la scorsa estate, ora Milinkovic-Savic si lega ancora di più al Torino

Durante lo scorso mercato estivo, Vanja Milinkovic-Savic è stato davvero vicino a diventare il nuovo portiere della Fiorentina. Poi l’improvviso dietrofront, forse collegato alla vicenda Mandragora, con la società viola che ha virato su Gollini. Nel frattempo le cose sono completamente cambiate, sia in casa viola sia in casa granata.

La Fiorentina si è accorta che, in fondo, il profilo più adatto a difendere i pali da titolare ce l’aveva già in casa ed era Pietro Terracciano. Il Torino, invece, ha trovato in Milinkovic-Savic una discreta sicurezza tanto che il portiere serbo, titolarissimo all’ombra della Mole e anche nella Nazionale serba, ha firmato proprio in queste ore il rinnovo di contratto fino al 2026. Da un passaggio in viola che sembrava ormai fatto a un prolungamento della sua storia in granata, come cambia il mondo nel giro di nove mesi.