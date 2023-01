A un passo la prima cessione del mercato: Maleh pronto per il Lecce e i salentini avranno anche un obbligo di riscatto

Sessione del mercato di gennaio alle porte e per la Fiorentina la prima mossa dovrebbe essere in uscita e riguardare Youssef Maleh. Per il centrocampista italo-marocchino infatti lo spazio è diminuito considerevolmente negli ultimi mesi e con il 4-2-3-1 troverebbe difficile collocazione: su di lui è andato in pressing il Lecce di Pantaleo Corvino, che dovrebbe ottenerlo in prestito con obbligo di riscatto, legato alla salvezza dei salentini. Così quanto riportato da Alfredo Pedullà:

