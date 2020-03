A volte arrivano davvero: dopo giro in lungo e in largo alla fine Lezzerini può sbarcare in Serie A

Fin da giovanissimo Luca Lezzerini è stato titolare inamovibile della Primavera viola, con cui esordì nell’agosto del 2011 sotto la guida di Leonardo Semplici: a 16 anni in pratica giocava già con i più grandi. Un paio di stagioni di assestamento e poi la promozione sotto la guida di Sousa nel 2015, con l’esordio in A contro il Frosinone e la prima da titolare nella passerella conclusiva (la Fiorentina vinse a Roma con la Lazio per 4-2). In massima seria però, Lezzerini è ancora fermo a questi due episodi perché da lì iniziò a girovagare, tra prestiti prima e cessione poi, ad Avellino e Venezia. Ora però su di lui ha messo gli occhi Preziosi per portarlo al Genoa, secondo La Gazzetta dello Sport: da capire resta solo il fatto che i rossoblu giochino o meno in Serie A nella prossima stagione, visto il terz’ultimo con cui si è bloccata al momento la stagione.