“Abbiamo fiducia in voi, andiamo avanti così, ma ci aspettiamo di più”. Il retroscena sul mercato di gennaio e le frasi che hanno responsabilizzato i giocatori della Fiorentina

L’ultimo mercato di gennaio è stato sostanzialmente e puramente conservativo per la Fiorentina. Ci torna su quest’argomento La Nazione raccontando alcuni retroscena.

L’allenatore Italiano aveva già espresso le sue idee al club: avrebbe avuto senso cambiare solo in presenza di innesti capaci di fare la differenza. E a gennaio, si sa, è complicato trovare risorse di qualità che non siano in rotta con squadre rimaste senza obiettivi.

Quindi società viola e tecnico, al netto delle operazioni Sirigu al posto di Gollini e Brekalo acquisito a condizioni vantaggiose, hanno dunque responsabilizzato i giocatori che erano già presenti a Firenze: “Abbiamo fiducia in voi e andiamo avanti così, ma ci aspettiamo di più”.